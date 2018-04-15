В Узбекистане создана Комиссия для продвижения узбекского кино в мире
Среди ее основных задач — привлечение в Узбекистан зарубежных инвесторов, пропагандирование богатого
Среди ее основных задач — привлечение в Узбекистан зарубежных инвесторов, пропагандирование богатого
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане создана специальная Кинокомиссия, которая займется продвижением узбекских фильмов на мировой арене, а также привлечением зарубежных кинопроизводителей к съемкам в республике, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Новая структура организована Национальным агентством «Узбеккино», Центром развития кинематографии и Советом молодых кинематографистов.
Среди ее основных задач — привлечение в Узбекистан зарубежных инвесторов, пропагандирование богатого
Также она займется организацией копродукции зарубежных кинокомпаний и местных киностудий, привлечением отечественных кадров в международные проекты, которые будут запущены в Узбекистане, продвижением на международном уровне узбекских кинокартин, развитием кинотуризма и киносервиса.
Комиссия уже запустила свой сайт www.uzbekistanfilmcommission.com, где содержится вся необходимая и детальная информация для иностранных киногрупп, планирующих выбрать Узбекистан в качестве места для съемки своих картин.
Услуги Кинокомиссии будут представлены в мае в павильоне Uzbekistan на 71-м Каннском кинофестивале во Франции.
Кроме того, сегодня рассматривается вопрос о ее вступлении в Международную ассоциацию кинокомиссий (США, Лос-Анжелес), что позволит заявить Узбекистан в качестве полноценной съёмочной площадки для международного кинематографа.
Напомним, что президент Узбекистана в августе прошлого года утвердил ряд мер по поддержке и дальнейшему развитию национальной кинематографии, в том числе параметры государственного заказа в сфере кино на ближайшие годы. Так, например, в 2018 году планируется профинансировать 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.
В этом году госбюджет также выделит средства на создание 20 частей документальных,
Кроме того, до конца 2019 года в стране планируется построить свыше 50 кинотеатров по типовым проектам. На сегодняшний день уже утверждены три типовых проекта кинотеатров — летний, а также одноэтажный и двухэтажный. В последних двух типах будут расположены по два зала, каждый из которых рассчитан примерно на 50 мест.
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