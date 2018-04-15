Южный ветер и 19−24 градуса тепла будет в Беларуси 16 апреля

Прогнозируется переменная облачность. На большей части территории преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами в северо-западных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых районах Беларуси возможен слабый туман. Ветер будет южный, ночью слабый, днем умеренный.