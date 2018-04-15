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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Южный ветер и 19−24 градуса тепла будет в Беларуси 16 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южный ветер и 19−24 градуса тепла будет в Беларуси 16 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

Прогнозируется переменная облачность. На большей части территории преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами в северо-западных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых районах Беларуси возможен слабый туман. Ветер будет южный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов выше нуля. Днем ожидается 19−24 градуса, по юго-западу — плюс 25−27.

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