Служба SMURD работает в Молдове уже два года

«Пульс, дыхание, кардиограмма, артериальное давление. С помощью этого обрудования мы поддерживаем жизненно важные функции в норме», — сообщила Алина Викол.



Парамедики SMURD оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Например, тем, кто попал в дорожную аварию.



«Попав в трудную ситуации, люди зачастую испытывают шок. Они страдают не только физически, но и психологически», — cказал глава SMURD Дмитрий Карасик.



Особые требования — к водителю спецтранспорта.



«Когда в машине пациент, нужно быть предельно внимательным. Слушать врача, парамедика; ехать то быстрее, то медленнее, и при этом учитывать состояние дороги», — cказал водитель Михаил Ботошняну.



В нашей стране служба SMURD работает уже два года. За это время она провела 14 зарубежных миссий. И все — успешно.