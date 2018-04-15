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12:48 (мск), источник: Publika.md

Служба SMURD работает в Молдове уже два года

Спасают человеческие жизни в тысячах километрах от родины. Парамедики службы SMURD проводят миссии, например, в Италии и Греции. Нередко транспортируют пациентов из зарубежных клиник домой, в Молдову.

Источник: Publika.md

«Пациент под нашим постоянным контролем. Мы делаем все возможное, чтобы доставить его до места назначения», — cказала парамедик Алина Викол.

Оборудовение в машинах SMURD — на уровне отделения реанимации.

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«Пульс, дыхание, кардиограмма, артериальное давление. С помощью этого обрудования мы поддерживаем жизненно важные функции в норме», — сообщила Алина Викол.

Парамедики SMURD оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Например, тем, кто попал в дорожную аварию.

«Попав в трудную ситуации, люди зачастую испытывают шок. Они страдают не только физически, но и психологически», — cказал глава SMURD Дмитрий Карасик.

Особые требования — к водителю спецтранспорта.

«Когда в машине пациент, нужно быть предельно внимательным. Слушать врача, парамедика; ехать то быстрее, то медленнее, и при этом учитывать состояние дороги», — cказал водитель Михаил Ботошняну.

В нашей стране служба SMURD работает уже два года. За это время она провела 14 зарубежных миссий. И все — успешно.

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