В Челябинске будет ветрено и без осадков.

Рабочая неделя в областном центре начнется с ветреной погоды, максимальная температура в ближайшие дни — плюс 10 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В понедельник, 16 апреля, ожидается умеренный северо-западный ветер, порывы до 14 метров в секунду, преимущественно без осадков, днем — плюс 4−5 градусов. Ночью похолодает до минус 1.

Дневные температуры во вторник и среду не превысят шести градусов, и только в четверг, 19 апреля, воздух прогреется до плюс 10. Осадки в эти дни маловероятны.