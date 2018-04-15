В Челябинске будет ветрено и без осадков
В Челябинске будет ветрено и без осадков.
В Челябинске будет ветрено и без осадков.
Рабочая неделя в областном центре начнется с ветреной погоды, максимальная температура в ближайшие дни — плюс 10 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В понедельник, 16 апреля, ожидается умеренный
Дневные температуры во вторник и среду не превысят шести градусов, и только в четверг, 19 апреля, воздух прогреется до плюс 10. Осадки в эти дни маловероятны.
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