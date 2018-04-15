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15:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске будет ветрено и без осадков

В Челябинске будет ветрено и без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Рабочая неделя в областном центре начнется с ветреной погоды, максимальная температура в ближайшие дни — плюс 10 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В понедельник, 16 апреля, ожидается умеренный северо-западный ветер, порывы до 14 метров в секунду, преимущественно без осадков, днем — плюс 4−5 градусов. Ночью похолодает до минус 1.

Дневные температуры во вторник и среду не превысят шести градусов, и только в четверг, 19 апреля, воздух прогреется до плюс 10. Осадки в эти дни маловероятны.

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