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14:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Количество пригородных электричек в Петербурге увеличится с 20 апреля

Дачникам не придется долго ждать транспорт.

Источник: Аргументы и факты

С 20 апреле в Петербурге возрастет количество пригородных электричек, передает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Меры связаны с сезонным увеличением пассажиропотока.

Дополнительные электрички появятся на всех направлениях — Московском, Северном Приозерском, Ириновском, Выборгском, Балтийском и Витебском.

Полное расписание оправления и прибытия поездов доступно на сайте РЖД.

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