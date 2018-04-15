Количество пригородных электричек в Петербурге увеличится с 20 апреля
Дачникам не придется долго ждать транспорт.
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Дачникам не придется долго ждать транспорт.
С 20 апреле в Петербурге возрастет количество пригородных электричек, передает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Меры связаны с сезонным увеличением пассажиропотока.
Дополнительные электрички появятся на всех направлениях — Московском, Северном Приозерском, Ириновском, Выборгском, Балтийском и Витебском.
Полное расписание оправления и прибытия поездов доступно на сайте РЖД.
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