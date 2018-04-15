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13:32 (мск), источник: Publika.md

Первая в Молдове женщина, командующая взводом, рассказала о службе

Майя Крецу — единственная женщина-военнослужащая Департамента карабинеров, командующая взводом. О военной карьере она мечтала со школы.

Источник: Publika.md

«Это внутреннее побуждение. Наверное, его предопределил мой характер. Мне нравятся сила, воля, инициативность, дисциплина», — cказала командир взвода Майя Крецу.

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Назначение в Департамент карабинеров Майя Крецу получила в 2014-ом, а уже через два года возглавила взвод Первой мобильной бригады.

«Я отвечаю за дисциплину и морально-психологическое состояние моих подчинённых, а также за порядок во взводе», — сообщила Майя Крецу.

Во взводе 17 карабинеров. Их задача — патрулирование столичных улиц.

Женщине-полицейскому приходится сталкиваться с самой разной реакцией со стороны нарушителей порядка.

«Иногда они прислушиваются к замечанию, иногда не подчиняются, и в таких случаях мы вынуждены их задерживать», — cказала командир взвода Майя Крецу.

В Департаменте карабинеров МВД служат 119 женщин.

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