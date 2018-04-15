Первая в Молдове женщина, командующая взводом, рассказала о службе

Назначение в Департамент карабинеров Майя Крецу получила в 2014-ом, а уже через два года возглавила взвод Первой мобильной бригады.



«Я отвечаю за дисциплину и морально-психологическое состояние моих подчинённых, а также за порядок во взводе», — сообщила Майя Крецу.



Во взводе 17 карабинеров. Их задача — патрулирование столичных улиц.



Женщине-полицейскому приходится сталкиваться с самой разной реакцией со стороны нарушителей порядка.



«Иногда они прислушиваются к замечанию, иногда не подчиняются, и в таких случаях мы вынуждены их задерживать», — cказала командир взвода Майя Крецу.



В Департаменте карабинеров МВД служат 119 женщин.