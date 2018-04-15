Первая в Молдове женщина, командующая взводом, рассказала о службе
Майя Крецу — единственная
Майя Крецу — единственная
«Это внутреннее побуждение. Наверное, его предопределил мой характер. Мне нравятся сила, воля, инициативность, дисциплина», — cказала командир взвода Майя Крецу.
Назначение в Департамент карабинеров Майя Крецу получила в 2014-ом, а уже через два года возглавила взвод Первой мобильной бригады.
«Я отвечаю за дисциплину и
Во взводе 17 карабинеров. Их задача — патрулирование столичных улиц.
«Иногда они прислушиваются к замечанию, иногда не подчиняются, и в таких случаях мы вынуждены их задерживать», — cказала командир взвода Майя Крецу.
В Департаменте карабинеров МВД служат 119 женщин.
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