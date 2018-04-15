В Риме умер кинорежиссер Витторио Тавиани
РИМ, 15 апр — РИА Новости. Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в Риме на 89-м году жизни, сообщили местным СМИ родственники кинематографиста.
РИМ, 15 апр — РИА Новости. Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в Риме на 89-м году жизни, сообщили местным СМИ родственники кинематографиста.
Согласно этой информации, по желанию членов семьи Тавиани прощание с видным деятелем итальянской культуры и его похороны пройдут сугубо приватным образом.
Все свои фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кино, Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом «Соперничество». Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини они сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Свою первую художественную ленту «Человек, которого нужно сжечь» они сделали в 1962 году.
Фильмы братьев Тавиани неоднократно удостаивались наиболее престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм «Отец-хозяин» был отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента «Цезарь должен умереть» получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. В 1990 году братья Тавиани сняли картину «И свет во тьме светит» по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий».
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