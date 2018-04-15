В Риме умер кинорежиссер Витторио Тавиани

Все свои фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кино, Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом «Соперничество». Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини они сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Свою первую художественную ленту «Человек, которого нужно сжечь» они сделали в 1962 году.