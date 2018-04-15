Низководный мост в Гагинском районе Нижегородской области освободился от воды 15 апреля
Низководный мост в Гагинском районе Нижегородской области освободился от воды 15 апреля в связи со спадом воды на р. Пьяна.
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Низководный мост в Гагинском районе Нижегородской области освободился от воды 15 апреля в связи со спадом воды на р. Пьяна.
Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Согласно информации, объект расположен между с. Юрьево и с. Мишуково, в 5 км от с. Мишуково Гагинского района. На данный момент на территории Нижегородской области остаются затопленными девять низководных мостов, два участка автодорог в Уренском районе и г.о. Навашинский.
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