Низководный мост в Гагинском районе Нижегородской области освободился от воды 15 апреля

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Согласно информации, объект расположен между с. Юрьево и с. Мишуково, в 5 км от с. Мишуково Гагинского района. На данный момент на территории Нижегородской области остаются затопленными девять низководных мостов, два участка автодорог в Уренском районе и г.о. Навашинский.