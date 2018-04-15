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15:41 (мск), источник: "Российская газета"

Россиянка дала дочке отчество в свою честь

Жительница небольшого уральского города Реж Альмира Давлетханова назвала дочь в свою честь. Дала ребенку не только свое имя — сокращенно Мира, — но и отчество, точнее, матчество — Альмировна.

Никаких сомнений в том, что поступила правильно, у молодой женщины нет.

Альмира воспитывает дочку одна, и чтобы у ребенка в будущем не возникло вопросов об отце, с первых дней удалила его из родовой истории.

— Я не хотела давать абы какое отчество. Отец не захотел с нами жить. Долго думала, а потом решила: справедливо дать ребенку свое имя, — объясняет мама. — Мои родственники поначалу решили, что я шучу, но потом поддержали.

Альмира призналась, что больше всего боялась не соседских пересудов, а отказа со стороны сотрудников ЗАГСа. Но в официальной структуре к эксперименту отнеслись более чем спокойно. Точнее, чиновники его… не заметили.

— Есть такие понятия, как чисто мужские и женские имена. Но у многих народов немало имен, которые имеют, так сказать, двойной статус. К таким относятся Альмира и Альмир. Так что у нас даже вопросов к отчеству при регистрации девочки не возникло, — пояснила журналистам Екатерина Дьякова, начальник отдела ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга.

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Юристы подтверждают: по закону, если не установлено отцовство, мать вправе выбирать своему ребенку любое отчество, и вопросов при этом никто задавать не вправе. «Какого-то официального перечня или реестра отчеств не существует, — объясняет кандидат юридических наук Кирилл Коньков. — Но мать всегда должна руководствоваться исключительно интересами своего ребенка. А для него отчество, образованное от женского имени, может принести определенный дискомфорт. В таком случае есть вероятность, что орган ЗАГС откажет в записи необычного отчества».

Официального перечня или реестра отчеств не существует

Альмира Давлетханова уверена, что ее полугодовалая дочка никакого дискомфорта в будущем испытывать не будет. Ведь с отчеством «по матушке» согласилась не только вся родня, но даже соседи посчитали его нормальным. Впрочем, Реж — городок небольшой, и когда история попала в СМИ, нашлись злопыхатели, утверждающие, что мама «зазвездила» — захотела прославиться за счет отчества дочки. А некоторые земляки в матчестве усмотрели прежде всего месть отцам — мужчинам, не признающим своих детей.

Прецедент

«Глючат» только роботы.

— На самом деле величать детей в честь матери — древний обычай, который необходимо вернуть в нашу жизнь, — уверен житель Екатеринбурга Сергей Мухлынин. Сергей стал первым россиянином, рискнувшим внести имя матери в свое отчество. Вот уже пять лет, согласно паспорту, он имеет двойное отчество, и гордо именует себя Сергеем Веро-Викторовичем. Для большей убедительности копию странички паспорта с измененным отчеством выложил на всеобщее обозрение в соцсети.

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— На изменение всех документов от свидетельства о рождении до военного билета ушло около года. Как ни странно, но вопросов в присутственных местах много не задавали. Разве что в военкомате пришлось подробно объяснять: зачем я это делаю. Я прошел Афганистан, положен ряд льгот. Так что изменений по этой линии пришлось вносить много, но меня везде поддерживали, — поясняет сложности перехода на матчество Сергей Мухлынин.

За пять прошедших лет в новом статусе особых проблем с величанием не возникло. На работе все привыкли, но обращаются все равно так, как удобнее каждому. Вот только роботы в банках все время ошибаются и «глючат». Не считывает программа вариант «Веро-Викторович», сигналят об ошибке и норовят убрать черточку либо заглавную букву в «Викторовиче». Еще одна забавная закавыка вышла: уникальностью отчества Мухлынина начали пользоваться мошенники. В соцсетях открывают от его имени странички, ловят пользователей на непривычное «матчество» и затем начинают просить денег на некие проекты.

— Приходится объяснять, что я настоящий, к этим махинациям никакого отношения не имею. Единственный проект, которым занимаюсь, пропаганда идеи прославления матери. Считаю, что даже такое понятие, как отчество, в документах должно исчезнуть. А вместо него появиться «величание». Хотите — величайте по матери, нет — по отцу. Надо менять ментальную привычку, когда по батюшке величают, а по матушке только посылают, — объяснил корреспонденту «РГ» главную идею Веро-Викторович.

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Идею в семье поддерживают. Но ни жена Лариса, ни дочь Ника не воплотили пока ее в жизнь. Жена наотрез отказалась заморачиваться со сменой всех документов. А дочь — подросток, по мнению Сергея, еще не созрела для такого серьезного шага. «Когда Ника была маленькой, мы попытались поменять отчество на Лариса-Сергеевна, но в ЗАГСе наотрез отказались вписывать такое в документ. Сказали: станет совершеннолетней — сама решит», — пояснил пробелы в «тылах» Сергей Мухлынин.

К слову сказать, матронимия — обычай, согласно которому дети наследуют имя матери, — только на первый взгляд кажется странной. Не удивляемся же мы фамилиям, образованным от женских имен: Ольгин, Светланов, Маринин…

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