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17:17 (мск), источник: Prokazan.ru

Похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве

Похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве, сообщают «Вести Камаза».

Девочку с двойным гражданством России и США похитил ее отец (гражданин США), которого после развода лишили возможности общаться с дочерью.

 — Девочку нашли в Москве и доставили в отдел полиции. Сейчас ребенок находится со своей матерью в Казани, — говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в Казани полиция начала искать 57-летнего гражданина США Э. Куадера и его дочь, которые ушли из дома по улице Щапова и пропали.

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