Похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве

Девочку с двойным гражданством России и США похитил ее отец (гражданин США), которого после развода лишили возможности общаться с дочерью.

— Девочку нашли в Москве и доставили в отдел полиции. Сейчас ребенок находится со своей матерью в Казани, — говорится в сообщении.