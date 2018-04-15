Похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве
Похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве, сообщают «Вести Камаза».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве, сообщают «Вести Камаза».
Девочку с двойным гражданством России и США похитил ее отец (гражданин США), которого после развода лишили возможности общаться с дочерью.
— Девочку нашли в Москве и доставили в отдел полиции. Сейчас ребенок находится со своей матерью в Казани, — говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля в Казани полиция начала искать 57-летнего гражданина США Э. Куадера и его дочь, которые ушли из дома по улице Щапова и пропали.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.