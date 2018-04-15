Министр МЧС России прибыл в Воронежскую область для обсуждения паводковой ситуации
Владимир Пучков облетит на вертолете затопленные районы.
Владимир Пучков облетит на вертолете затопленные районы.
Министр МЧС России Владимир Пучков прибыл в Воронежскую область в воскресенье, 15 апреля. Министр встретится с врио губернатора региона Александром Гусевым и обсудит с ним паводковую ситуацию в Воронежской области. Планируется, что Владимир Пучков облетит на вертолете затопленные районы.
Сильнее всего паводок в Воронежской области затронул пять районов — Калачеевский, Бутурлиновский, Новоусманский, Аннинский и Бобровский. В зоне затопления находятся 143 дома и 700 приусадебных участков, на этой территории проживают 1,5 тыс человек. Под водой остаются 15 мостов.
За субботу, 14 апреля повысился уровень воды на четырех реках: Дон (в районе Лисок +30 см, в районе Павловска +11 см), Битюг (в районе Боброва +3 см), Хопер (в районе Новохоперска +33 см, в районе Поворино +17 см), Ворона (в районе Борисоглебска +2 см). Уровень воды на Воронежском водохранилище повысился на 15 см.
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