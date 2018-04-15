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13:56 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус вышел на финишную прямую украинского шоу талантов

Михаил Сосунов в воскресенье сразится в прямых эфирах на украинском шоу «Голос страны».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Белорусский певец Михаил Сосунов примет сегодня участие в прямых эфирах на украинском шоу талантов «Голос страны».

Михаил Сосунов триумфально прошел в украинский «Голос» в начале февраля этого года — его исполнение песни Земфиры «Блюз» привлекло внимание членов жюри и телезрителей, а сражаться за победу он продолжил в команде известной певицы Тины Кароль.

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Уже 15 апреля Сосунов примет участие в прямых эфирах на «Голосе» — фактически в финишной прямой конкурса. Дальше его судьбу будут во многом определять телезрители, и поддержка белорусскому певцу сегодня нужна.

Сражаться за победу Сосунов будет с «воспитанниками» других тренеров шоу — Джамалы, Сергея Бабкина и Потапа, а также с другими участниками команды Тины Кароль.

Михаил Сосунов известен украинским зрителям по шоу «Лига Смеха». Давно поет молодой исполнитель и в Беларуси. В 2016-м он участвовал в финале национального отбора на «Евровидение» — в составе группы The EM.

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