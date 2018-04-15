Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
6 правил жизни от Джареда Лето
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше женщин
6 правил жизни от Джареда Лето
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
15:34 (мск), источник: dostup1.ru

Стала известна дата прощания с председателем областного Союза журналистов Ольгой Давиденко

Выразить свои соболезнования родным и близким можно будет 20 апреля.

Прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко пройдет в следующую пятницу, 20 апреля, — об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщила исполняющая обязанности председателя СЖЧО Татьяна Строганова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Прощание с Ольгой Давиденко состоится в Челябинске в пятницу, 20 апреля, с 12.00 до 14.00 в кинотеатре имени Пушкина», — говорится в сообщении.

Напомним, Ольги Давиденко не стало 12 апреля на 52-м году жизни. Она скоропостижно скончалась в зарубежной клинике от тяжелого заболевания.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Восемь городов Южного Урала претендуют на многомиллионные дотации от Минстроя РФ
Стала известна дата прощания с председателем областного Союза журналистов Ольгой Давиденко
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
Президент Германии призвал не называть Россию врагом
Найдена рыба, вооруженная ножами
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Лондон введет санкции против российских олигархов
Белый дом готовит новые санкции против России за поддержку Асада
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Спорт
Кошечкин и Шестеркин вошли в состав сборной РФ на этап Евротура Чешские игры пройдут с 19 по 22 апреля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь