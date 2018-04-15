Стала известна дата прощания с председателем областного Союза журналистов Ольгой Давиденко

Прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко пройдет в следующую пятницу, 20 апреля, — об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщила исполняющая обязанности председателя СЖЧО Татьяна Строганова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Прощание с Ольгой Давиденко состоится в Челябинске в пятницу, 20 апреля, с 12.00 до 14.00 в кинотеатре имени Пушкина», — говорится в сообщении.