Спецборт МЧС доставил больного ребенка из Екатеринбурга в Москву
Малышке нельзя было лететь обычным самолетом или ехать поездом.
Малышке нельзя было лететь обычным самолетом или ехать поездом.
Сегодня самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России перевез маленькую девочку из Екатеринбурга в Анапу. Состояние малышки не позволяло транспортировать ее обычным самолетом или поездом, поэтому министерство выделило специальные борт.
— Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, — рассказали в
Во время всего рейса рядом с ребенком были медики. Специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ контролировали состояние ребенка и были готовы прийти на помощь даже не высоте, но полет прошел нормально.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.