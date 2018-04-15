Спецборт МЧС доставил больного ребенка из Екатеринбурга в Москву

Сегодня самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России перевез маленькую девочку из Екатеринбурга в Анапу. Состояние малышки не позволяло транспортировать ее обычным самолетом или поездом, поэтому министерство выделило специальные борт.

— Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Спецборт МЧС России, который осуществлял санитарный рейс, оснащен современным медицинским оборудованием для поддержания жизнеобеспечения ребенка.

Во время всего рейса рядом с ребенком были медики. Специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ контролировали состояние ребенка и были готовы прийти на помощь даже не высоте, но полет прошел нормально.