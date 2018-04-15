Омск опять завалит снегом

Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском гидрометеоцентре сообщили, какую погоду ждать омичам в начале следующей недели.

Так, сегодня ночью столбик термометра не поднимется выше -2+3 градусов. Днем, 17 апреля, потеплеет до +8 градусов. Но при этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 18 апреля, температура днем повысится до +8 градусов. Однако по-настоящему теплая плюсовая температура установится в Омске лишь в конце следующей неделе.