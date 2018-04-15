Омск опять завалит снегом
Мокрый снег с дождем будут идти, несмотря на то, что днем воздух будет прогреваться до 8 градусов.
Мокрый снег с дождем будут идти, несмотря на то, что днем воздух будет прогреваться до 8 градусов.
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Так, сегодня ночью столбик термометра не поднимется выше -2+3 градусов. Днем, 17 апреля, потеплеет до +8 градусов. Но при этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Во вторник, 18 апреля, температура днем повысится до +8 градусов. Однако
Так что, спешить менять резину омским водителям пока не стоит.
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