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15:29 (мск), источник: Om1.ru

Омск опять завалит снегом

Мокрый снег с дождем будут идти, несмотря на то, что днем воздух будет прогреваться до 8 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском гидрометеоцентре сообщили, какую погоду ждать омичам в начале следующей недели.

Так, сегодня ночью столбик термометра не поднимется выше -2+3 градусов. Днем, 17 апреля, потеплеет до +8 градусов. Но при этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 18 апреля, температура днем повысится до +8 градусов. Однако по-настоящему теплая плюсовая температура установится в Омске лишь в конце следующей неделе.

Так что, спешить менять резину омским водителям пока не стоит.

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