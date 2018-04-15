Небывалый случай: В Молдове женщина, выпавшая из автобуса по вине водителя, выиграла суд!

Жительница Кишинева подала в суд на водителя автобуса № 5 после того, как выпала из транспортного средства. Женщина утверждает, что хотела выйти, однако автобус резко тронулся с места. Она обратилась в суд с требованием возместить ей моральный ущерб и компенсировать судебные издержки. И выиграла!

Женщина же потребовала возместить ей моральный ущерб, выплатив 15 тысяч леев, а так же просила передать ей еще три тысячи, которые она потратила на суд. Кишиневский суд ее ходатайство удовлетворил. Однако водитель выразил несогласие и отметил, что никто не учел тот факт, что он — пенсионер, и на его содержании ребенок с ограниченными возможностями. Тогда Апелляционная палата признала решение суда первой инстанции ошибочным. В итоге было решено выплатить пострадавшей 5 тысяч леев за моральный ущерб.