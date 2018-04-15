В кемеровском селе Панфилово добровольцы вместе с пожарными тушили дом
Пожар мог возникнут
Пожар мог возникнут
Добровольная пожарная команда села Панфилово помогла потушить горящий открытым пламенем дом, сообщили в
Пожар вспыхнул в ночь на 15 апреля. Добровольцы тут же поспешили тушить горящий дом, вскоре к ним на помощь прибыли пожарные МЧС.
«На момент прибытия добровольцев и бойцов пожарной охраны горела крыша дома открытым пламенем.
По предварительной информации, пожар мог возникнуть
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