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14:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В кемеровском селе Панфилово добровольцы вместе с пожарными тушили дом

Пожар мог возникнут из-за неисправной печи.

Добровольная пожарная команда села Панфилово помогла потушить горящий открытым пламенем дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар вспыхнул в ночь на 15 апреля. Добровольцы тут же поспешили тушить горящий дом, вскоре к ним на помощь прибыли пожарные МЧС.

«На момент прибытия добровольцев и бойцов пожарной охраны горела крыша дома открытым пламенем. Из-за позднего обнаружения возгорания и быстрого распространения огня создалась угроза перехода горения внутри дома. Слаженная работа пожарных и добровольцев позволила сократить время тушения пожара и уменьшить ущерб от него», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неправильного устройства или неисправности печи.

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