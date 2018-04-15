Самолет «Москва-Петербург» не досчитался детали
Некомплект выявили на послеполетном осмотре лайнера.
Некомплект выявили на послеполетном осмотре лайнера.
По данным телеканала
То, что важного элемента не хватает, выяснилось на послеполетном осмотре. Специалисты выясняют, когда и при каких обстоятельствах отвалилась деталь — случилось ли это еще на земле в Петербурге или же все произошло в воздухе во время полета.
Пока не сообщается, какой авиакомпании принадлежит лайнер и насколько опасно было его повреждение. Главное, что отсутствие части конструкции не повлияло на полет и судно благополучно добралось до аэропорта и приземлилось. Никто из находившихся на борту не пострадал и, вероятно, даже не заметил, что самолет немного рассыпался в воздухе.
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