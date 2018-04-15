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14:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Самолет «Москва-Петербург» не досчитался детали

Некомплект выявили на послеполетном осмотре лайнера.

По данным телеканала Рен-ТВ, в одном из столичных аэропортов (в каком не сообщается) приземлился борт из Петербурга, в котором не хватало одной из деталей. Она должна соединять фюзеляж с верхней поверхностью крыла.

То, что важного элемента не хватает, выяснилось на послеполетном осмотре. Специалисты выясняют, когда и при каких обстоятельствах отвалилась деталь — случилось ли это еще на земле в Петербурге или же все произошло в воздухе во время полета.

Пока не сообщается, какой авиакомпании принадлежит лайнер и насколько опасно было его повреждение. Главное, что отсутствие части конструкции не повлияло на полет и судно благополучно добралось до аэропорта и приземлилось. Никто из находившихся на борту не пострадал и, вероятно, даже не заметил, что самолет немного рассыпался в воздухе.

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