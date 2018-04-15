Влюбленные Алматы отметили день Козы Корпеша и Баян-сулу
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинская молодежь отмечает день Козы Корпеша и
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинская молодежь отмечает день Козы Корпеша и
В честь самого романтичного дня Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы подготовил для влюбленных тематическое мероприятие в молодежном центре Depo Evolution Park, расположенном на территории закрытого трамвайного депо.
Влюбленных, среди которых в основном были студенты алматинских вузов, ожидали увлекательные конкурсы — викторина с вопросами о том, как именуются те или иные годовщины свадьбы, конкурсы на лучшее
Пара, которая отмечает серебряную свадьбу, поделилась с молодежью советами о том, как счастливо прожить в браке, сотрудник ЗАГСа поздравил супругов. Кроме того, все влюбленные могли просто потанцевать, купить своей второй половинке изделие ручной работы и насладиться мюзиклом «Аллея любви» от творческого коллектива Almaty Music.
Добавим, что в Казахстане с 2011 года отмечается национальный день влюбленных, его название звучит как «Ұлттык ғашықтар күні». Дата праздника была выбрана в честь героев казахского эпоса — Козы Корпеша и
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