Влюбленные Алматы отметили день Козы Корпеша и Баян-сулу

Источник: Kazinform

В честь самого романтичного дня Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы подготовил для влюбленных тематическое мероприятие в молодежном центре Depo Evolution Park, расположенном на территории закрытого трамвайного депо.

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Влюбленных, среди которых в основном были студенты алматинских вузов, ожидали увлекательные конкурсы — викторина с вопросами о том, как именуются те или иные годовщины свадьбы, конкурсы на лучшее lоve-story, лучшее признание в любви, самый романтичный танец. Самые находчивые и романтичные пары получили подарки от спонсоров мероприятия- разыгрывались по 10 билетов в сеть кинотеатров Kinopark и драмтеатр имени Ауэзова, романтический ужин на двоих в ресторанах города.

Пара, которая отмечает серебряную свадьбу, поделилась с молодежью советами о том, как счастливо прожить в браке, сотрудник ЗАГСа поздравил супругов. Кроме того, все влюбленные могли просто потанцевать, купить своей второй половинке изделие ручной работы и насладиться мюзиклом «Аллея любви» от творческого коллектива Almaty Music.