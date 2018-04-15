Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл стадион «Екатеринбург-Арена»
В столице Урала за 60 дней до Чемпионата мира по футболу торжественно открыт стадион «Екатеринбург-Арена», которой в июне примет 4 матча группового турнира мундиаля.
В столице Урала за 60 дней до Чемпионата мира по футболу торжественно открыт стадион «Екатеринбург-Арена», которой в июне примет 4 матча группового турнира мундиаля.
Открытая после масштабной реконструкции арена принимает матч «Урал» — «Спартак».
«Кроме спортивных событий здесь будут проходить еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона», — сказал Евгений Куйвашев, поблагодарив строителей, которые в срок ввели после реконструкции этот объект и сохранили здесь все исторические элементы.
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Сразу после этого состоялась торжественная передача строителями и реконструкторами стадиона символического ключа от арены футбольному клубу «Урал».
Право совершить первый удар по мячу на торжественно открытой «Екатеринбург Арене» досталось Евгению Куйвашеву. Глава региона дал пас юному воспитаннику спортклуба «Урал» Федору Алфимову и прославленной спортсменке Ирине Зильбер.
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