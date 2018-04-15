Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл стадион «Екатеринбург-Арена»

«Кроме спортивных событий здесь будут проходить еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона», — сказал Евгений Куйвашев, поблагодарив строителей, которые в срок ввели после реконструкции этот объект и сохранили здесь все исторические элементы.