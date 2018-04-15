Погода в Екатеринбурге на неделю: переменная облачность, возможны осадки
По прогнозам синоптиков, в начале недели на Среднем Урале ожидается
По прогнозам синоптиков, в начале недели на Среднем Урале ожидается
В ближайшие ночи в Екатеринбурге ожидается -2, -3 градуса, в светлое время суток воздух будет прогреваться до +5, +7. В понедельник и вторник возможны небольшие осадки.
Самым теплым днем станет четверг, синоптики обещают, что температура воздуха днем прогреется до +9 градусов. В выходные днем температура воздуха составит +4, +5, ночью -1, -4 градуса. Ожидается слабый ветер — до 4 м/с.
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