Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
Что будет, если «закончились права»
Ведущая «Первого канала» Ольга Ушакова стала мамой в третий раз
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Гуф опубликовал романтическое фото с Кети Топурией
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
16:51 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусские байкеры открыли мотосезон в Минске

В рамках открытия мотосезона байкеры проехали по белорусской столице и приняли участие в специализированной выставке. Смотрите видео открытия нового сезона на Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Мотоциклисты открыли сезон-2018 в рамках проведения специализированной выставки «Мотовелоэкспо» в столичном Дворце спорта.

Помимо самой выставки в воскресенье был запланирован ряд мероприятий: от чемпионата по кастомайзингу до показательных выступлений на байках.

Одним из самых ярких моментов открытия мотосезона стал парад байкеров — они проехали ко Дворцу спорта и привлекли внимание сотен зрителей. Потом желающие могли пообщаться с байкерами или посмотреть на их «лошадок» на площадке у сооружения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Спорт и стиль: что публикует Мисс Россия-2018 в своем Instragram
Реально дешевле: москвичка оценила одежду на маркете белорусских дизайнеров
Асад оценил восстановление Сирии в $400 млрд
В США показали снимки «последствий» ракетного удара в Сирии
Президент Германии призвал не называть Россию врагом
Найдена рыба, вооруженная ножами
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Лондон введет санкции против российских олигархов
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь