Белорусские байкеры открыли мотосезон в Минске

Помимо самой выставки в воскресенье был запланирован ряд мероприятий: от чемпионата по кастомайзингу до показательных выступлений на байках.

Одним из самых ярких моментов открытия мотосезона стал парад байкеров — они проехали ко Дворцу спорта и привлекли внимание сотен зрителей. Потом желающие могли пообщаться с байкерами или посмотреть на их «лошадок» на площадке у сооружения.