Белорусские байкеры открыли мотосезон в Минске
В рамках открытия мотосезона байкеры проехали по белорусской столице и приняли участие в специализированной выставке. Смотрите видео открытия нового сезона на Sputnik.
В рамках открытия мотосезона байкеры проехали по белорусской столице и приняли участие в специализированной выставке. Смотрите видео открытия нового сезона на Sputnik.
Мотоциклисты открыли сезон-2018 в рамках проведения специализированной выставки «Мотовелоэкспо» в столичном Дворце спорта.
Помимо самой выставки в воскресенье был запланирован ряд мероприятий: от чемпионата по кастомайзингу до показательных выступлений на байках.
Одним из самых ярких моментов открытия мотосезона стал парад байкеров — они проехали ко Дворцу спорта и привлекли внимание сотен зрителей. Потом желающие могли пообщаться с байкерами или посмотреть на их «лошадок» на площадке у сооружения.
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