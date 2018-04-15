В США отец придумал необычный способ заставить детей заниматься спортом

Для того чтобы дети могли поиграть в приставку, одному из них приходится выполнять упражнение, похожее на греблю.

«Ребята любят этот тренажер. Даже когда приставка выключена, мальчики иногда играют со световой шкалой, как мы ее называем. Я включаю генератор, и они соревнуются, кто зажжет шкалу ярче, кто сможет произвести больше всего энергии», — цитирует изобретательного мужчину Unilad.

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