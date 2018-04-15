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17:52 (мск), источник: Sputnik.by

Стали известны подробности «эпичной погони» в Гомеле

ГОМЕЛЬ, 15 апр — Sputnik. Стали известны подробности нашумевшей погони десятка экипажей ГАИ за «лихачем» в Гомеле, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Впечатляющее видео погони нескольких экипажей Госавтоинспекции за «лихачом» на черном Hyundai появилось в социальных сетях накануне. Ролик сразу назвали «эпичным», однако подробностей случившегося никто не знал.

Как выяснилось в воскресенье 15 апреля, сотрудники автоинспекции пытались остановить машину, нарушавшую правила. После того как они его настигли, выяснилось: водитель сильно пьян, как и его друг.

Интересно, что догнать Hyundai экипажи ГАИ смогли только около деревни Бабовичи под Гомелем — водитель попросту не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Сотрудники старались избежать причинения вреда окружающим. Поэтому за городом в кювете оказался этот лихач, а не авто сотрудников ГАИ. И слава богу, что больше никто не пострадал», — пояснила в социальных сетях одна из жительниц Гомеля.

Сколько экипажей принимали участие в импровизированной «погоне», не сообщается. Некоторые очевидцы заявляют о нескольких машинах ГАИ, другие насчитали с десяток и даже больше.

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