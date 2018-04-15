Умер известный белорусский тренер Михаил Цейтин

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Цейтин — мастер спорта по акробатике, заслуженный тренер СССР и Беларуси, судья международной категории.

Принимал участие в финской кампании. Ветеран Великой Отечественной войны.

С 1947 года работал в Институте физкультуры (сейчас — БГУФК). В 1970-м стал доцентом. До последнего преподавал на кафедре гимнастики этого вуза.

Автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов.

Был режиссером спортивно-театрализованных праздников в Минске, Москве, Казани и Улан-Баторе.

Всесоюзную известность тренеру принесла, в частности, работа с футбольным клубом Динамо (Минск), в том числе в золотом сезоне 1982 года.