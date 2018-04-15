Умер известный белорусский тренер Михаил Цейтин
На 98-м году ушел из жизни известный тренер Михаил Ильич Цейтин. Об этом сообщает Министерство спорта и туризма.
На 98-м году ушел из жизни известный тренер Михаил Ильич Цейтин. Об этом сообщает Министерство спорта и туризма.
Цейтин — мастер спорта по акробатике, заслуженный тренер СССР и Беларуси, судья международной категории.
Принимал участие в финской кампании. Ветеран Великой Отечественной войны.
С 1947 года работал в Институте физкультуры (сейчас — БГУФК). В 1970-м стал доцентом. До последнего преподавал на кафедре гимнастики этого вуза.
Автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов.
Был режиссером
Всесоюзную известность тренеру принесла, в частности, работа с футбольным клубом Динамо (Минск), в том числе в золотом сезоне 1982 года.
Прощание с Михаилом Ильичом состоится завтра, 16 апреля, в ритуальном зале крематория Северного кладбища. Начало в 14.00. В 13.00 от главного входа Белорусского государственного университета физической культуры на кладбище отправится автобус.
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