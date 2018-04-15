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17:43 (мск), источник: Publika.md

Первый день Радоницы в Молдове прошёл без пышных застолий на кладбищах

По всей стране на кладбищах сегодня было многолюдно. К могилам родных и близких люди потянулись после церковной литургии. Зажгли свечи, раздали поминальные дары.

Источник: Publika.md

На кладбище Святого Лазаря в этом году богатых застолий не было. Люди говорят: поминать ушедших надо скромно.

«Помянем, чем бог послал. Стакан вина за помин души, поминальные дары — полотенце, чашка, тарелка. Ведь здесь не крестины. Дома соберемся, сядем за богатый стол».

«Принесла голубцы, мясо, паску, яйца. За помин души дала кулич, салатницы, конфеты, печенье, носки».

На Радоницу приехали домой и наши соотечественники из-за границы.

«Жена, сын, все родственники, тети, дочки. Кто за границей, кто дома. Где бы мы ни были, приезжаем помянуть родителей и возвращаемся».

Пышностью и разнообразием яств отличались разве что могилы ромов.

«Что бог дал, то и принесли. Мясо, овощи, водка, вино — все, что хотите».

Было на кладбище и немало священников — они освящали могилы и благословляли пришедших.

«Полчаса назад приходил священник, очень мне не понравился. Потом пришел другой, очень хорошо все сделал. Сразу было видно, что в нем есть вера».

«Мы зовем священника местной церкви, потому что хорошо его знаем. Слышали, что бывают здесь и ненастоящие».

Повсюду также можно было увидеть просящих мылостыню.

Как я ем, мне все в помощь. Полотенца, миски. Я не хочу быть богатой.

«Собрал 20 леев. Люди не подают. Пришел в семь утра. Посижу до вечера, может, соберу куличи, конфеты, еще денег».

В Молдове Радоницу отмечают два дня — в воскресенье и понедельник.

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