Первый день Радоницы в Молдове прошёл без пышных застолий на кладбищах
По всей стране на кладбищах сегодня было многолюдно. К могилам родных и близких люди потянулись после церковной литургии. Зажгли свечи, раздали поминальные дары.
По всей стране на кладбищах сегодня было многолюдно. К могилам родных и близких люди потянулись после церковной литургии. Зажгли свечи, раздали поминальные дары.
На кладбище Святого Лазаря в этом году богатых застолий не было. Люди говорят: поминать ушедших надо скромно.
«Помянем, чем бог послал. Стакан вина за помин души, поминальные дары — полотенце, чашка, тарелка. Ведь здесь не крестины. Дома соберемся, сядем за богатый стол».
«Принесла голубцы, мясо, паску, яйца. За помин души дала кулич, салатницы, конфеты, печенье, носки».
На Радоницу приехали домой и наши соотечественники
«Жена, сын, все родственники, тети, дочки. Кто за границей, кто дома. Где бы мы ни были, приезжаем помянуть родителей и возвращаемся».
Пышностью и разнообразием яств отличались разве что могилы ромов.
«Что бог дал, то и принесли. Мясо, овощи, водка, вино — все, что хотите».
Было на кладбище и немало священников — они освящали могилы и благословляли пришедших.
«Полчаса назад приходил священник, очень мне не понравился. Потом пришел другой, очень хорошо все сделал. Сразу было видно, что в нем есть вера».
«Мы зовем священника местной церкви, потому что хорошо его знаем. Слышали, что бывают здесь и ненастоящие».
Повсюду также можно было увидеть просящих мылостыню.
Как я ем, мне все в помощь. Полотенца, миски. Я не хочу быть богатой.
«Собрал 20 леев. Люди не подают. Пришел в семь утра. Посижу до вечера, может, соберу куличи, конфеты, еще денег».
В Молдове Радоницу отмечают два дня — в воскресенье и понедельник.
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