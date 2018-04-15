Первый день Радоницы в Молдове прошёл без пышных застолий на кладбищах

На кладбище Святого Лазаря в этом году богатых застолий не было. Люди говорят: поминать ушедших надо скромно.



«Помянем, чем бог послал. Стакан вина за помин души, поминальные дары — полотенце, чашка, тарелка. Ведь здесь не крестины. Дома соберемся, сядем за богатый стол».



«Принесла голубцы, мясо, паску, яйца. За помин души дала кулич, салатницы, конфеты, печенье, носки».



На Радоницу приехали домой и наши соотечественники из-за границы.



«Жена, сын, все родственники, тети, дочки. Кто за границей, кто дома. Где бы мы ни были, приезжаем помянуть родителей и возвращаемся».



Пышностью и разнообразием яств отличались разве что могилы ромов.



«Что бог дал, то и принесли. Мясо, овощи, водка, вино — все, что хотите».



Было на кладбище и немало священников — они освящали могилы и благословляли пришедших.



«Полчаса назад приходил священник, очень мне не понравился. Потом пришел другой, очень хорошо все сделал. Сразу было видно, что в нем есть вера».



«Мы зовем священника местной церкви, потому что хорошо его знаем. Слышали, что бывают здесь и ненастоящие».



Повсюду также можно было увидеть просящих мылостыню.



Как я ем, мне все в помощь. Полотенца, миски. Я не хочу быть богатой.



«Собрал 20 леев. Люди не подают. Пришел в семь утра. Посижу до вечера, может, соберу куличи, конфеты, еще денег».



В Молдове Радоницу отмечают два дня — в воскресенье и понедельник.