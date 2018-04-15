Грибной сезон начался в Беларуси: пошли сморчки и строчки
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Первые грибы появились в лесах Беларуси — весенние строчки и сморчки, сообщения о начале грибного сезона в республике начали появляться в социальных сетях.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Первые грибы появились в лесах Беларуси — весенние строчки и сморчки, сообщения о начале грибного сезона в республике начали появляться в социальных сетях.
Теплая погода пришла в республику на прошлой неделе — местами столбики термометров поднимались до отметки +25°С. По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится в Беларуси как минимум до среды 18 апреля, потом немного похолодает.
Как пишут белорусы в социальных сетях, в лесах страны уже появились первые весенние грибы — строчки и сморчки. В частности, грибы находили в Гомельской, Брестской и Минской областях.
При этом, если принять во внимание достаточно теплое начало зимы, можно говорить, что это продолжение текущего грибного сезона — в январе белорусы еще находили в лесных угодьях страны лисички.
Сморчки являются съедобными грибами, строчки — условно съедобными. Грибники часто их путают,
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