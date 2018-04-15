Пропавший в лесу под Омском парень найден живым
В паблике содружества волонтеров ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о нахождении живым 27-летнего Андрея Сентюрина.
В паблике содружества волонтеров ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о нахождении живым 27-летнего Андрея Сентюрина.
Сейчас волонтеры ждут подтверждения информации от родственников парня и полиции, сразу после этого статус поиска будет изменен.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Андрей Сентюрин, предположительно, уехал на заработки в район поселка Карьер 3 апреля и пропал. На следующий день он перестал выходить на связь. По предварительной информации, ему пришлось идти пешком, он сильно промок и находился
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