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19:55 (мск), источник: СуперОмск

Пропавший в лесу под Омском парень найден живым

В паблике содружества волонтеров ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о нахождении живым 27-летнего Андрея Сентюрина.

Сейчас волонтеры ждут подтверждения информации от родственников парня и полиции, сразу после этого статус поиска будет изменен.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Андрей Сентюрин, предположительно, уехал на заработки в район поселка Карьер 3 апреля и пропал. На следующий день он перестал выходить на связь. По предварительной информации, ему пришлось идти пешком, он сильно промок и находился где-то в лесу.

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