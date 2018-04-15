Пропавший в лесу под Омском парень найден живым

Сейчас волонтеры ждут подтверждения информации от родственников парня и полиции, сразу после этого статус поиска будет изменен.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Андрей Сентюрин, предположительно, уехал на заработки в район поселка Карьер 3 апреля и пропал. На следующий день он перестал выходить на связь. По предварительной информации, ему пришлось идти пешком, он сильно промок и находился где-то в лесу.