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15 апреля, источник: Sputnik

В Таджикистане упали цены после открытия узбекской границы

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Цены на продовольствие на рынке Худжанда существенно снизились после открытия узбекско-таджикской границы.

Источник: Sputnik

Как сообщает Sputnik Таджикистан, узбекские торговцы стали осваивать для себя новый рынок сбыта.

Местные жители уже отметили разницу. Так, морковь и лук можно купить по 1 сомони за килограмм, картофель стоит примерно 3,50 сомони, а свежая клубника — 15 сомони, тогда как еще на прошлой неделе она стоила дороже мяса.

Похожая картина наблюдается на рынках Согдийской области.

Килограмм огурцов стоит теперь 7 сомони (ранее 10 сомони), помидоры продаются за 14−20 сомони за один килограмм.

При этом продавцы отмечают, что в ближайшее время цены несколько увеличатся, так как на прилавки начнут поступать овощи и фрукты нового урожая.

Напомним, по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, состоявшегося в марте этого года, было подписано Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.

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