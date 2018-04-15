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20:10 (мск), источник: Моя Планета

Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая

Многие сталкивались с тем, что одна ноздря работает лучше, чем другая. Теперь мы знаем, почему.

Источник: РИА "Новости"
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Одна ноздря всегда дышит лучше, чем другая, это регулируется парасимпатической нервной системой, ответственной за автоматические процессы организма, сообщает ScienceAlert.

«Рабочие» ноздри сменяют друг друга в течение дня, и обычно мы этого не замечаем. Это нужно для того, чтобы улучшить наше восприятие запахов: некоторые запахи лучше улавливаются при быстром прохождении воздуха, другие — при медленном. Таким образом, заложенность одной ноздри обеспечивает лучшее обоняние.

Кроме того, смена циклов помогает восстанавливать слизистые внутри носа, особенно это важно в мегаполисах, где дыхательные органы подвергаются воздействию грязного воздуха. Эффект заложенности достигается за счет наполнения тканей носа кровью.

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29 сентября 2016© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
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