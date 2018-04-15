Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая

Одна ноздря всегда дышит лучше, чем другая, это регулируется парасимпатической нервной системой, ответственной за автоматические процессы организма, сообщает ScienceAlert.

«Рабочие» ноздри сменяют друг друга в течение дня, и обычно мы этого не замечаем. Это нужно для того, чтобы улучшить наше восприятие запахов: некоторые запахи лучше улавливаются при быстром прохождении воздуха, другие — при медленном. Таким образом, заложенность одной ноздри обеспечивает лучшее обоняние.