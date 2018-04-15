Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Многие сталкивались с тем, что одна ноздря работает лучше, чем другая. Теперь мы знаем, почему.
Многие сталкивались с тем, что одна ноздря работает лучше, чем другая. Теперь мы знаем, почему.
Одна ноздря всегда дышит лучше, чем другая, это регулируется парасимпатической нервной системой, ответственной за автоматические процессы организма, сообщает ScienceAlert.
«Рабочие» ноздри сменяют друг друга в течение дня, и обычно мы этого не замечаем. Это нужно для того, чтобы улучшить наше восприятие запахов: некоторые запахи лучше улавливаются при быстром прохождении воздуха, другие — при медленном. Таким образом, заложенность одной ноздри обеспечивает лучшее обоняние.
Кроме того, смена циклов помогает восстанавливать слизистые внутри носа, особенно это важно в мегаполисах, где дыхательные органы подвергаются воздействию грязного воздуха. Эффект заложенности достигается за счет наполнения тканей носа кровью.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.