Новые рекорды температуры могут быть установлены в понедельник в Беларуси

Источник: Sputnik.by

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Весна вернулась в Беларусь в середине апреля: температура воздуха в стране несколько дней держится выше климатической нормы, а на юге страны уже начали распускаться почки на кустарниках и деревьях.

Сохранится комфортная погода в Беларуси и 16 апреля: синоптики обещают высокие температуры и преимущественно без осадков. Местами ожидается установление очередные исторических температурных рекордов.

Так, днем по юго-западу республики воздуха может прогреться до +25..+27°С. В целом по Беларуси обещают от +19 до +24°С днем, ночью — +6..+12°С.

Небольшие осадки и грозы возможны в понедельник в лишь северо-западных районах Беларуси.