Новые рекорды температуры могут быть установлены в понедельник в Беларуси
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Теплая и сухая погода сохранится в Беларуси в понедельник 16 апреля, сообщили в Sputnik в воскресенье в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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