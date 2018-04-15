Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»

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Церемония награждения проходит на Новой сцене Большого театра в воскресенье.

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Награду за режиссера, который находится под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич.

«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой», — сказал Каплевич.

Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» стал «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» Алексея Франдетти Театра на Таганке. За эту же постановку отметили режиссера и исполнителя главной мужской роли (Петр Маркин).