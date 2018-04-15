Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Кирилл Серебренников получил «Золотую Маску» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере».
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Кирилл Серебренников получил «Золотую Маску» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере».
Церемония награждения проходит на Новой сцене Большого театра в воскресенье.
Награду за режиссера, который находится под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич.
«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой», — сказал Каплевич.
Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» стал «Суинни Тодд.
Теодор Курентзис стал лучшим в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» (постановка «Золушка» пермского театра оперы и балета имени Чайковского).
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