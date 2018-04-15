Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке

Погоду московском регионе продолжает определять устойчивый антициклон, при этом ожидается небольшая облачность без осадков при слабом западном ветре. Как сообщили синоптики, день в Москве ожидается по-весеннему теплый — воздух прогреется до 15−17 градусов тепла, а в Подмосковье может быть даже теплее в отдельных местах. Атмосферное давление будет снижаться, однако останется выше нормы.