Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке
Теплая погода в воскресенье в Москве будет способствовать ухудшению экологической обстановки, передает ФАН.
Теплая погода в воскресенье в Москве будет способствовать ухудшению экологической обстановки, передает ФАН.
Об этом предупредили в погодном центре «Фобос».
Погоду московском регионе продолжает определять устойчивый антициклон, при этом ожидается небольшая облачность без осадков при слабом западном ветре. Как сообщили синоптики, день в Москве ожидается
«Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ, и ухудшению экологической обстановки», — отмечают специалисты центра «Фобос».
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