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22:17 (мск), источник: Газета.Ру

Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке

Теплая погода в воскресенье в Москве будет способствовать ухудшению экологической обстановки, передает ФАН.

Источник: Reuters

Об этом предупредили в погодном центре «Фобос».

Погоду московском регионе продолжает определять устойчивый антициклон, при этом ожидается небольшая облачность без осадков при слабом западном ветре. Как сообщили синоптики, день в Москве ожидается по-весеннему теплый — воздух прогреется до 15−17 градусов тепла, а в Подмосковье может быть даже теплее в отдельных местах. Атмосферное давление будет снижаться, однако останется выше нормы.

«Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ, и ухудшению экологической обстановки», — отмечают специалисты центра «Фобос».

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