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22:17 (мск), источник: NewsKo

У Перми — пять «Золотых масок»

Теодор Курентзис в восьмой раз получил Национальную театральную премию.

В Большом театре 15 апреля состоялась церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2016−2017.

Пермь в номинациях премии была представлена тремя спектаклями: «Месяц в деревне» (Театр-Театр), балет «Золушка» и опера Cantos (Пермский театр оперы и балета), — которые в сумме претендовали на 19 премий.

Жюри присудило пять премий спектаклям Пермского театра оперы и балета. Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко стал лауреатом в номинации «Балет/Работа хореографа» за постановку балета Сергея Прокофьева «Золушка».

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За этот же спектакль художественный руководитель театра Теодор Курентзис получил премию в номинации «Балет/Работа дирижёра». Это восьмая «Золотая маска» Курентзиса. Ещё одну премию за этот спектакль получила художник по костюмам Татьяна Ногинова.

Опера Cantos принесла «Золотую маску» её автору Алексею Сюмаку в номинации «Работа композитора в музыкальном театре». «Скажу словами официанта: хороший выбор!» — прокомментировал решение жюри вручавший награду Леонид Десятников. Алексей Сюмак посвятил свою премию дочери, которой исполнилось два месяца. Ещё одна награда Cantos — специальный приз жюри «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей». Эту «Золотую маску» смело можно адресовать хору MusicAeterna — главному герою этого спектакля. Как известно, у «Золотой маски» нет хоровых номинаций, но жюри нашло возможность поощрить этот коллектив.

Невозможно не упомянуть ещё три награды. Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Бабинцева получила «Золотую маску» за работу в спектакле Театра оперы и балета Екатеринбурга — опере «Пассажирка» Моисея Вайнберга, где она исполнила роль Лизы. Художница Ксения Перетрухина, которая номинировалась за Cantos, в номинации «Работа художника в музыкальном театре» «Золотую маску» не выиграла, зато получила премию в аналогичной номинации в драматическом театре — за спектакль Театра Наций «Дыхание». Лучшим драматическим спектаклем малой формы стал «Чук и Гек» Александринского театра (Санкт-Петербург). Его режиссёр Михаил Патласов — уроженец Пермской области. В Кунгуре он окончил сельхозтехникум, где получил специальность юриста, затем учился в Пермском институте культуры.

Пермский академический Театр-Театр остался на сей раз без наград: конкуренция в драматических номинациях была, как всегда, очень сильная.

Почти каждый из лауреатов, выступая на церемонии, призывал освободить Кирилла Серебренникова, Софию Апфельбаум и Алексея Малобродского. «Между нами незримо присутствует Кирилл, хрупкая Соня, стойкий Алексей», — сказал председатель жюри драматического театра Лев Додин, а директор «Золотой маски» Мария Ревякина, открывая церемонию, сказала о Серебренникове и его товарищах: «Мы надеемся, они смогут свободно работать».

Напомним: по традиции, почётные «Золотые маски» за вклад в развитие российского театра были вручены ещё в декабре 2017 года, до начала работы конкурсного жюри. Одну из них получил хореограф Николай Боярчиков. Будучи главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета в 1971—1977 годах, он вместе с педагогом хореографического училища Людмилой Сахаровой создал мировую славу пермского балета, которая не меркнет до сих пор.

Запись церемонии вручения Национальной театральной премии России «Золотая маска» будет показана по каналу «Культура» 17 апреля.

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