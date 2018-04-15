У Перми — пять «Золотых масок»

В Большом театре 15 апреля состоялась церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2016−2017.

Пермь в номинациях премии была представлена тремя спектаклями: «Месяц в деревне» (Театр-Театр), балет «Золушка» и опера Cantos (Пермский театр оперы и балета), — которые в сумме претендовали на 19 премий.

Жюри присудило пять премий спектаклям Пермского театра оперы и балета. Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко стал лауреатом в номинации «Балет/Работа хореографа» за постановку балета Сергея Прокофьева «Золушка».

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За этот же спектакль художественный руководитель театра Теодор Курентзис получил премию в номинации «Балет/Работа дирижёра». Это восьмая «Золотая маска» Курентзиса. Ещё одну премию за этот спектакль получила художник по костюмам Татьяна Ногинова.

Опера Cantos принесла «Золотую маску» её автору Алексею Сюмаку в номинации «Работа композитора в музыкальном театре». «Скажу словами официанта: хороший выбор!» — прокомментировал решение жюри вручавший награду Леонид Десятников. Алексей Сюмак посвятил свою премию дочери, которой исполнилось два месяца. Ещё одна награда Cantos — специальный приз жюри «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей». Эту «Золотую маску» смело можно адресовать хору MusicAeterna — главному герою этого спектакля. Как известно, у «Золотой маски» нет хоровых номинаций, но жюри нашло возможность поощрить этот коллектив.

Невозможно не упомянуть ещё три награды. Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Бабинцева получила «Золотую маску» за работу в спектакле Театра оперы и балета Екатеринбурга — опере «Пассажирка» Моисея Вайнберга, где она исполнила роль Лизы. Художница Ксения Перетрухина, которая номинировалась за Cantos, в номинации «Работа художника в музыкальном театре» «Золотую маску» не выиграла, зато получила премию в аналогичной номинации в драматическом театре — за спектакль Театра Наций «Дыхание». Лучшим драматическим спектаклем малой формы стал «Чук и Гек» Александринского театра (Санкт-Петербург). Его режиссёр Михаил Патласов — уроженец Пермской области. В Кунгуре он окончил сельхозтехникум, где получил специальность юриста, затем учился в Пермском институте культуры.

Пермский академический Театр-Театр остался на сей раз без наград: конкуренция в драматических номинациях была, как всегда, очень сильная.

Почти каждый из лауреатов, выступая на церемонии, призывал освободить Кирилла Серебренникова, Софию Апфельбаум и Алексея Малобродского. «Между нами незримо присутствует Кирилл, хрупкая Соня, стойкий Алексей», — сказал председатель жюри драматического театра Лев Додин, а директор «Золотой маски» Мария Ревякина, открывая церемонию, сказала о Серебренникове и его товарищах: «Мы надеемся, они смогут свободно работать».

Напомним: по традиции, почётные «Золотые маски» за вклад в развитие российского театра были вручены ещё в декабре 2017 года, до начала работы конкурсного жюри. Одну из них получил хореограф Николай Боярчиков. Будучи главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета в 1971—1977 годах, он вместе с педагогом хореографического училища Людмилой Сахаровой создал мировую славу пермского балета, которая не меркнет до сих пор.