В США заявили о смертельной опасности алкоголя, даже в умеренных дозах
Ученые из США заявили о вреде алкоголя, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ученые из США заявили о вреде алкоголя, передает ФБА «Экономика сегодня».
По словам исследователей, даже умеренное его употребление приводит к развитию тяжелых заболеваний и сокращению продолжительности жизни.
120 исследователей проанализировали 83 посвященных употреблению алкоголя работы, проводившихся в 19 странах с высоким доходом. Всего в выборку попали около 600 тысяч человек.
Людям старше 65 лет порекомендовали сократить употребление алкоголя.
Два года назад в Великобритании эти нормы пересмотрели и установили одинаковый порог риска и для женщин, и для мужчин. По словам ведущего автора исследования Анджелы Вуд, результаты исследования можно будет использовать в качестве основания для снижения безопасной дозы алкоголя для мужчин до «женского» уровня. Также она отметила, что алкоголь способен снизить риск несмертельных сердечных приступов, однако он повышает риск инсульта и прочих смертельных
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