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15 апреля, источник: Газета.Ру

В США заявили о смертельной опасности алкоголя, даже в умеренных дозах

Ученые из США заявили о вреде алкоголя, передает ФБА «Экономика сегодня».

Источник: Reuters

По словам исследователей, даже умеренное его употребление приводит к развитию тяжелых заболеваний и сокращению продолжительности жизни.

120 исследователей проанализировали 83 посвященных употреблению алкоголя работы, проводившихся в 19 странах с высоким доходом. Всего в выборку попали около 600 тысяч человек.

Две порции алкоголя для мужчин и одна порция для женщин (10 грамм чистого этанола) не представляют риск для здоровья.
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Людям старше 65 лет порекомендовали сократить употребление алкоголя.

Два года назад в Великобритании эти нормы пересмотрели и установили одинаковый порог риска и для женщин, и для мужчин. По словам ведущего автора исследования Анджелы Вуд, результаты исследования можно будет использовать в качестве основания для снижения безопасной дозы алкоголя для мужчин до «женского» уровня. Также она отметила, что алкоголь способен снизить риск несмертельных сердечных приступов, однако он повышает риск инсульта и прочих смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.

2 комментарияк этой статье
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