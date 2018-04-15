В США заявили о смертельной опасности алкоголя, даже в умеренных дозах

120 исследователей проанализировали 83 посвященных употреблению алкоголя работы, проводившихся в 19 странах с высоким доходом. Всего в выборку попали около 600 тысяч человек.

Два года назад в Великобритании эти нормы пересмотрели и установили одинаковый порог риска и для женщин, и для мужчин. По словам ведущего автора исследования Анджелы Вуд, результаты исследования можно будет использовать в качестве основания для снижения безопасной дозы алкоголя для мужчин до «женского» уровня. Также она отметила, что алкоголь способен снизить риск несмертельных сердечных приступов, однако он повышает риск инсульта и прочих смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.