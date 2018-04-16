Источник: Informburo.kz

В течение месяца в Актау проведут работы по очистке и благоустройству прибрежной зоны. А уже осенью туристы и местные жители смогут прогуляться по новой набережной. Работы по строительству участка уже начались, сообщает «Хабар 24».

Прибрежную зону местного пляжа украшает мусор, а в море можно наткнуться на куски арматуры. Капитальную уборку главного туристического достояния Актау проводили несколько лет назад.

К этому лету до начала купального сезона в июне, местные власти планируют также очистить и облагородить территорию общественных пляжей. Появятся шезлонги и понтонные пирсы, а также несколько десятков тысяч тонн нового песка.

«Песок планируем завести с территории Тупкараганского района. В данное время ведутся переговоры с уполномоченными органами. Когда переговоры завершатся, составляем сметную документацию и выносим на финансирование. Сумма 60−70 млн нам нужна будет. Грубо говоря, 100 млн для благоустройства набережной», — сказал начальник отдела ЖКХ акимата Актау Берик Изгалиев.

Кроме того, в Актау появится новая набережная. На её благоустройство уже выделен один млрд тенге из местного бюджета. Работы обещают закончить к началу осени.