В Актау появится новая набережная
На её благоустройство уже выделен один млрд тенге из местного бюджета.
На её благоустройство уже выделен один млрд тенге из местного бюджета.
В течение месяца в Актау проведут работы по очистке и благоустройству прибрежной зоны. А уже осенью туристы и местные жители смогут прогуляться по новой набережной. Работы по строительству участка уже начались, сообщает «Хабар 24».
К этому лету до начала купального сезона в июне, местные власти планируют также очистить и облагородить территорию общественных пляжей. Появятся шезлонги и понтонные пирсы, а также несколько десятков тысяч тонн нового песка.
«Песок планируем завести с территории Тупкараганского района. В данное время ведутся переговоры с уполномоченными органами. Когда переговоры завершатся, составляем сметную документацию и выносим на финансирование. Сумма 60−70 млн нам нужна будет. Грубо говоря, 100 млн для благоустройства набережной», — сказал начальник отдела ЖКХ акимата Актау Берик Изгалиев.
Также планируется построить небольшой морской вокзал до конца 2018 года.
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