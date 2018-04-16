Центр Гиляровского вошел в рейтинг лучших новых музеев и галерей Европы
Газета The Guardian составила список из 13 новых галерей и музеев Европы, рекомендованных к посещению и заслуживающих внимания читателей.
Газета The Guardian составила список из 13 новых галерей и музеев Европы, рекомендованных к посещению и заслуживающих внимания читателей.
Газета The Guardian составила список из 13 новых галерей и музеев Европы, рекомендованных к посещению и заслуживающих внимания читателей. В рейтинг попал и Центр Гиляровского, открывшийся в Москве 7 декабря 2017 года, сообщает телеканал «360».
Пространство музея было задумано как площадка для проведения различных
Уже летом в музее планируются экскурсии по центру Москвы и проект «Разговор в Столешниках». В
На данный момент в Центре Гиляровского можно посетить выставки «Пригов. Москвадва» и «Новые ракурсы китайгородского прошлого». Также с 10 по 24 апреля в музее можно послушать цикл лекций «Зеленая философия в пространстве города».
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