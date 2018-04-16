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00:54 (мск), источник: Газета.Ру

Центр Гиляровского вошел в рейтинг лучших новых музеев и галерей Европы

Газета The Guardian составила список из 13 новых галерей и музеев Европы, рекомендованных к посещению и заслуживающих внимания читателей.

Газета The Guardian составила список из 13 новых галерей и музеев Европы, рекомендованных к посещению и заслуживающих внимания читателей. В рейтинг попал и Центр Гиляровского, открывшийся в Москве 7 декабря 2017 года, сообщает телеканал «360».

Цент Гиляровского, который расположен в Столешникове переулке, является пятым филиалом музея Москвы и занял почетное место наряду с музеями Амстердама, Белграда, Будапешта, Парижа и Флоренции.
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Пространство музея было задумано как площадка для проведения различных арт-фестивалей, встреч с деятелями искусства, мастер-классов и лекций, а также выставок, театральных постановок и перформансов.

Уже летом в музее планируются экскурсии по центру Москвы и проект «Разговор в Столешниках». В пресс-службе мэра столицы сообщается, что в проект войдут публичные дискуссии со специалистами по урбанистике и москвоведами.

На данный момент в Центре Гиляровского можно посетить выставки «Пригов. Москвадва» и «Новые ракурсы китайгородского прошлого». Также с 10 по 24 апреля в музее можно послушать цикл лекций «Зеленая философия в пространстве города».

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