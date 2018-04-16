Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе

Источник: Агентство «Москва»

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«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9−11, по области 7−12 градусов», — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.