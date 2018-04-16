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00:11 (мск), источник: Газета.Ру

Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщает РИАМО.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 82% 760 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Агентство «Москва»
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«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9−11, по области 7−12 градусов», — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.

Синоптики отмечают, что в регионе атмосферное давление будет превышать норму на 5−6 единиц. Колебания атмосферного давления могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость.

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