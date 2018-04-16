«Умные счетчики» в Москве начнут передавать показания через интернет

Это пилотный проект. Суть его состоит в том, чтобы жители устанавливали недорогие устройства, показания счетчиков снимались бы автоматически и передавались сразу же в единую систему.

«Нужно понимать, что умный счетчик не “подкручивает” количество воды, потому что вы сегодня три раза сходили в душ, а просто передает показания в автоматическом режиме. Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир», — сказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» Департамента информационных технологий Илья Демин.