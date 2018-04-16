«Умные счетчики» в Москве начнут передавать показания через интернет
Новый проект в сфере
Новый проект в сфере
Его целью станет замена обычных счетчиков на приборы, автоматически передающие показания в единую систему учета. Власти города назвали инициативу «Умный счетчик», сообщил официальный сайт мэра столицы.
Это пилотный проект. Суть его состоит в том, чтобы жители устанавливали недорогие устройства, показания счетчиков снимались бы автоматически и передавались сразу же в единую систему.
Подробности проекта станут известны примерно через месяц.
«Нужно понимать, что умный счетчик не “подкручивает” количество воды, потому что вы сегодня три раза сходили в душ, а просто передает показания в автоматическом режиме. Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир», — сказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» Департамента информационных технологий Илья Демин.
По окончании тестового периода планируется подписание соглашения между производителями счетчиков и операторами мобильной связи. Необходимо, чтобы все выпускаемые приборы учета воды, которые устанавливаются в квартирах, изначально оборудовались такими устройствами.
Счетчик для передачи данных нужно подключать к интернету. Специалисты в настоящее время приступили к разработке соответствующих технологий.
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