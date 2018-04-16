Сантехников обяжут надевать бахилы на вызовы
В новых стандартах обслуживания многоквартирных домов пропишут идеальный внешний вид сотрудников управляющих компаний, передает телеканал «360».
В новых стандартах обслуживания многоквартирных домов пропишут идеальный внешний вид сотрудников управляющих компаний, передает телеканал «360».
Изменения обсуждались на всероссийском селекторном совещании во вторник, 10 апреля, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.
По его словам, внешний вид сотрудника — один из важных элементов обслуживания. По его словам, неправильно, когда «в ХХI веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет».
Кроме того, значительные изменения затронут и работу аварийных и диспетчерский служб. Теперь все звонки, совершенные гражданами, в обязательном порядке будут записываться.
В Министерстве строительства подчеркнули, что новые стандарты качества сервиса не станут основанием для повышения стоимости услуг. Более того, для того, чтобы не допустить необоснованный рост цен, Минстрой ввел для управляющих организаций обязанность предоставлять собственникам жилья подробный отчет о том, на что были потрачены деньги.
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