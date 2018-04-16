Сантехников обяжут надевать бахилы на вызовы

Изменения обсуждались на всероссийском селекторном совещании во вторник, 10 апреля, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

По его словам, внешний вид сотрудника — один из важных элементов обслуживания. По его словам, неправильно, когда «в ХХI веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет».

Кроме того, значительные изменения затронут и работу аварийных и диспетчерский служб. Теперь все звонки, совершенные гражданами, в обязательном порядке будут записываться.