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00:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Гражданка Молдовы лишилась автомобиля на румынской границе

В машине нашли контрабандные сигареты.

Инцидент произошел 13 апреля на КПП Албица, Румыния. Там задержали 37-летнюю гражданку Молдовы, которая ехала в соседнее государство.

При обыске в ее автомобиле нашли 6420 сигарет различных марок, которые она приобрела в магазине Duty-free и пыталась провезти в тайнике через границу, сообщает realitatea.md.

Машина была конфискована, также были изъяты контрабандные сигареты. Теперь водительнице придется заплатить штраф в размере 10 тысяч молдавских леев.

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