Гражданка Молдовы лишилась автомобиля на румынской границе

Инцидент произошел 13 апреля на КПП Албица, Румыния. Там задержали 37-летнюю гражданку Молдовы, которая ехала в соседнее государство.

При обыске в ее автомобиле нашли 6420 сигарет различных марок, которые она приобрела в магазине Duty-free и пыталась провезти в тайнике через границу, сообщает realitatea.md.