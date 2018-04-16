Гражданка Молдовы лишилась автомобиля на румынской границе
В машине нашли контрабандные сигареты.
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В машине нашли контрабандные сигареты.
Инцидент произошел 13 апреля на КПП Албица, Румыния. Там задержали 37-летнюю гражданку Молдовы, которая ехала в соседнее государство.
При обыске в ее автомобиле нашли 6420 сигарет различных марок, которые она приобрела в магазине
Машина была конфискована, также были изъяты контрабандные сигареты. Теперь водительнице придется заплатить штраф в размере 10 тысяч молдавских леев.
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