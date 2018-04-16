Что можно сверлить весь день?
АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Мало кто любит соседей, которые с утра пораньше в выходной день начинают
Действительно, чтобы повесить полочку или закрепить розетку, сверлить стены весь день не нужно. Однако дрель, перфоратор или шуроповёрт, которые издают те самые неприятные звуки, могут использоваться в течение долгого времени при монтаже гипсокартонных и других конструкций на стенах, потолке или полу, рассказал АиФ.ru инженер крупной
Алексей Турлянский говорит, что это действительно долгая и кропотливая работа.
Не стоит забывать, что есть и другие строительные инструменты, которые работают очень громко. Соседи могут думать, что жильцы сверху
Что говорит закон?
Согласно
Единого закона, регулирующего уровень шума и длительность ремонтных работ, нет. Но в каждом отдельном субъекте федерации есть своё соответствующее постановление. В частности, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Согласно этому закону, шумные ремонтные и строительные работы нельзя проводить с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
В Московской области нарушать тишину и покой жильцов, в том числе при проведении ремонта, запрещено с 21 до 8 часов по будням и с 22 до 10 часов по выходным и нерабочим праздничным дням. Также есть и дневной перерыв — с 13 до 15 часов ежедневно.
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