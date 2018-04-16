Что можно сверлить весь день?

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Мало кто любит соседей, которые с утра пораньше в выходной день начинают что-то сверлить в своей квартире. Порой звуки дрели могут разноситься по всему дому в течение несколько часов. Часто в такой ситуации возникает вопрос — какие ремонтные работы следует делать, чтобы сверло работало днями напролёт?

Действительно, чтобы повесить полочку или закрепить розетку, сверлить стены весь день не нужно. Однако дрель, перфоратор или шуроповёрт, которые издают те самые неприятные звуки, могут использоваться в течение долгого времени при монтаже гипсокартонных и других конструкций на стенах, потолке или полу, рассказал АиФ.ru инженер крупной строительно-ремонтной компании Алексей Турлянский.

Помимо этого, длительное использование перфоратора возможно при проведении демонтажных работ, например, когда разбираются стены или устраняется старая штукатурка. Также этот инструмент, по словам специалиста, может работать несколько часов подряд при штроблении бетонных стен под электропроводку.

Алексей Турлянский говорит, что это действительно долгая и кропотливая работа.

Не стоит забывать, что есть и другие строительные инструменты, которые работают очень громко. Соседи могут думать, что жильцы сверху что-то сверлят который час подряд, но на самом деле источником шума является плиткорез или строительный миксер. Ведь укладка кафеля или стяжки полов — это довольно длительный процесс, поэтому необходимые для этого инструменты могут работать на протяжении всего ремонта.

Что говорит закон?

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645−10), уровень шума в квартире не должен превышать 55 децибел днём (с 7 до 23 часов) и 45 децибел ночью (с 23 до 7 чсов). Для сравнения, примерно 30 дБА издаёт холодильник, а 60 дБА — телевизор на средней громкости или стиральная машина.

Единого закона, регулирующего уровень шума и длительность ремонтных работ, нет. Но в каждом отдельном субъекте федерации есть своё соответствующее постановление. В частности, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Согласно этому закону, шумные ремонтные и строительные работы нельзя проводить с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.