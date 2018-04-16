Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Что будет, если «закончились права»
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
00:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Тарифы — к стене! Что теперь изменится в работе управляющих компаний?

Управляющая компания должна раскрывать все сметы и тарифы. На звонки отвечать быстро, с авариями справляться за 30 минут. Слесари и электрики обязаны заходить в квартиру в форме, с бейджами и в бахилах.

Источник: РИА "Новости"
Инфографика
Как в России изменятся тарифы ЖКХ?Ежегодно в России индексируются тарифы на ЖКХ. В этом году ЖКУ подорожают с 1 июля, в каждом регионе — по-разному (размер индексации определяется местными властями).

Эти и другие новые стандарты работы УК и ТСЖ правительство утвердило на прошлой неделе.

«Хозяйство это не просто сложное — оно гигантское! У нас в стране 2,4 млн многоквартирных домов. Годовой оборот управления жильём измеряется сотнями миллиардов рублей», — сообщил во время подписания документа премьер-министр Дмитрий Медведев.

Курирующий ЖКХ вице-премьер Дмитрий Козак добавил, что в многоквартирных домах живут 100 млн человек. И обслуживают их 21 тыс. управляющих организаций.

Где ваши бахилы, господин слесарь?

«Прежде всего меняются требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб, — прокомментировал новшества Дмитрий Козак. — Такое регулирование ранее существовало только в ведомственных нормативных актах Советского Союза. Теперь детально регламентируются процедура их работы, обязанность по реагированию на вызовы и жалобы.

Устанавливается дифференцированное время устранения различного рода аварий — от 30 минут до 2 часов. Вводятся требования к работникам. Они должны быть в форме, с бейджами с названием организации, фамилией".

В документе даже прописали, что пришедшие на вызов слесари и электрики должны иметь при себе одноразовые бахилы.
Читайте также
Как платить за коммунальные услуги без посредников

Вторая часть постановления посвящена плате за жильё и коммунальным тарифам. Теперь УК и ТСЖ обязаны раскрывать перед жильцами всю финансовую информацию.

Если «управляшка» предлагает свою цену за содержание (её потом надо умножить на количество квадратных метров квартиры), она должна представить все сметы и расчёты за месяц до общего собрания собственников, которое по этому поводу проводится 1 раз в год.

Тарифы, их повышение и обоснование изменений теперь должны быть вывешены на стендах в подъездах и офисе компании. Что там накрутили общедомовые счётчики тепла, почему не был сделан перерасчёт и другую информацию жильцы теперь тоже вправе запросить.

И УК не отвертится стандартным «ищите на сайте», а будет обязана в 3-дневный срок дать письменный ответ.

«Знаете, что ещё можно сделать? — предложил во время обсуждения Дмитрий Медведев. — Можно правила дополнить и обязать публиковать плату за жилищные услуги. Чтобы люди могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги стоят в 1,5 раза дешевле. И тогда уже можно своим задать вопрос: почему у вас это настолько дорого?».

Закон — что дышло?

Новые стандарты вступили в силу. Но что делать, если УК и ТСЖ не будут их выполнять точно так же, как игнорируют другие нормативные акты ЖКХ? «Понятно, что найдутся и такие, — говорит исполнительный директор Гильдии УК в ЖКХ Вера Москвина. — Некоторые организации хитрят, когда понимают, что не успевают устранить аварию, и пишут «вызов ложный».

Поэтому, когда звоните в диспетчерскую, запишите регистрационный номер своей заявки (теперь это тоже прописано в постановлении. — Ред.) и ФИО диспетчера.

С этими данными от вас не смогут отмахнуться, а у вас сохранится документальное подтверждение на случай жалобы в Госжилинспекцию. За неисполненную заявку инспекция может оштрафовать управляющую организацию на 300 тыс. руб., за нераскрытие финансовой информации тоже могут последовать санкции. А два предписания ГЖИ — и компания рискует лишиться лицензии.

Кстати, в 2016—2017 гг. за плохую работу по оказанию услуг и нарушение законодательст­ва лицензии отобрали у 437 УК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Перехват ракет США — не очень хорошая идея». Эксперт — о сирийском кризисе
США введут новые санкции против России в понедельник
Ученые заявили о смертельной опасности «умеренного алкоголизма»
Сколько ударов сердца отведено вам?
Мэй обвинила РФ в попытке помешать расследованию химатак в Сирии
Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае
Россияне описали идеального начальника
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь