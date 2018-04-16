Тарифы — к стене! Что теперь изменится в работе управляющих компаний?

Источник: РИА "Новости"

Инфографика Как в России изменятся тарифы ЖКХ? Ежегодно в России индексируются тарифы на ЖКХ. В этом году ЖКУ подорожают с 1 июля, в каждом регионе — по-разному (размер индексации определяется местными властями).

Эти и другие новые стандарты работы УК и ТСЖ правительство утвердило на прошлой неделе.

«Хозяйство это не просто сложное — оно гигантское! У нас в стране 2,4 млн многоквартирных домов. Годовой оборот управления жильём измеряется сотнями миллиардов рублей», — сообщил во время подписания документа премьер-министр Дмитрий Медведев.

Курирующий ЖКХ вице-премьер Дмитрий Козак добавил, что в многоквартирных домах живут 100 млн человек. И обслуживают их 21 тыс. управляющих организаций.

Где ваши бахилы, господин слесарь?

«Прежде всего меняются требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб, — прокомментировал новшества Дмитрий Козак. — Такое регулирование ранее существовало только в ведомственных нормативных актах Советского Союза. Теперь детально регламентируются процедура их работы, обязанность по реагированию на вызовы и жалобы.

Устанавливается дифференцированное время устранения различного рода аварий — от 30 минут до 2 часов. Вводятся требования к работникам. Они должны быть в форме, с бейджами с названием организации, фамилией".

В документе даже прописали, что пришедшие на вызов слесари и электрики должны иметь при себе одноразовые бахилы.

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Вторая часть постановления посвящена плате за жильё и коммунальным тарифам. Теперь УК и ТСЖ обязаны раскрывать перед жильцами всю финансовую информацию.

Если «управляшка» предлагает свою цену за содержание (её потом надо умножить на количество квадратных метров квартиры), она должна представить все сметы и расчёты за месяц до общего собрания собственников, которое по этому поводу проводится 1 раз в год.

Тарифы, их повышение и обоснование изменений теперь должны быть вывешены на стендах в подъездах и офисе компании. Что там накрутили общедомовые счётчики тепла, почему не был сделан перерасчёт и другую информацию жильцы теперь тоже вправе запросить.

И УК не отвертится стандартным «ищите на сайте», а будет обязана в 3-дневный срок дать письменный ответ.

«Знаете, что ещё можно сделать? — предложил во время обсуждения Дмитрий Медведев. — Можно правила дополнить и обязать публиковать плату за жилищные услуги. Чтобы люди могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги стоят в 1,5 раза дешевле. И тогда уже можно своим задать вопрос: почему у вас это настолько дорого?».

Закон — что дышло?

Новые стандарты вступили в силу. Но что делать, если УК и ТСЖ не будут их выполнять точно так же, как игнорируют другие нормативные акты ЖКХ? «Понятно, что найдутся и такие, — говорит исполнительный директор Гильдии УК в ЖКХ Вера Москвина. — Некоторые организации хитрят, когда понимают, что не успевают устранить аварию, и пишут «вызов ложный».

Поэтому, когда звоните в диспетчерскую, запишите регистрационный номер своей заявки (теперь это тоже прописано в постановлении. — Ред.) и ФИО диспетчера.

С этими данными от вас не смогут отмахнуться, а у вас сохранится документальное подтверждение на случай жалобы в Госжилинспекцию. За неисполненную заявку инспекция может оштрафовать управляющую организацию на 300 тыс. руб., за нераскрытие финансовой информации тоже могут последовать санкции. А два предписания ГЖИ — и компания рискует лишиться лицензии.