Россияне описали идеального начальника

Склонность к лидерству чувствует в себе только половина респондентов. 10% считают себя непререкаемыми авторитетами в любой компании и ситуации, 20% в силу обстоятельств становятся лидерами больших групп. Во главе небольшой группы людей могут встать 36% респондентов. 30% никогда не примеряли на себя функции руководящего. При этом 28% опрошенных считают, что руководителем может быть любой человек, а необходимые для этого качества можно развить.