Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Что будет, если «закончились права»
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Что станет с ипотекой после введения санкций
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Французские ВВС подвела неверная геолокация во время бомбометания
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
00:38 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне описали идеального начальника

Спокойного мужчину средних лет хотят видеть россияне в качестве начальника, передает телеканал «360».

Источник: Reuters

Подавляющее большинство респондентов (66%) хотят, чтобы их руководителем был мужчина. Подчиняться женщинам по доброй воле не хочет практически никто (9%).

По мнению россиян, идеальный шеф должен быть среднего возраста, строгим (62%), но уравновешенным (82%). Кроме того, он должен хотеть перемен (69%).
Читайте также
«Я с бабой работать не буду»

Склонность к лидерству чувствует в себе только половина респондентов. 10% считают себя непререкаемыми авторитетами в любой компании и ситуации, 20% в силу обстоятельств становятся лидерами больших групп. Во главе небольшой группы людей могут встать 36% респондентов. 30% никогда не примеряли на себя функции руководящего. При этом 28% опрошенных считают, что руководителем может быть любой человек, а необходимые для этого качества можно развить.

Телефонное интервью было проведено 29—30 марта. На вопросы сотрудников ВЦИОМ ответили две тысячи человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Скрипаль понадеялась на отставку Мэй
Дания призналась, что она не сможет остановить «Северный поток — 2»
США введут новые санкции против России в понедельник
Ученые заявили о смертельной опасности «умеренного алкоголизма»
Сколько ударов сердца отведено вам?
Мэй обвинила РФ в попытке помешать расследованию химатак в Сирии
Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь