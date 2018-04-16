Россияне описали идеального начальника
Спокойного мужчину средних лет хотят видеть россияне в качестве начальника, передает телеканал «360».
Спокойного мужчину средних лет хотят видеть россияне в качестве начальника, передает телеканал «360».
Подавляющее большинство респондентов (66%) хотят, чтобы их руководителем был мужчина. Подчиняться женщинам по доброй воле не хочет практически никто (9%).
Склонность к лидерству чувствует в себе только половина респондентов. 10% считают себя непререкаемыми авторитетами в любой компании и ситуации, 20% в силу обстоятельств становятся лидерами больших групп. Во главе небольшой группы людей могут встать 36% респондентов. 30% никогда не примеряли на себя функции руководящего. При этом 28% опрошенных считают, что руководителем может быть любой человек, а необходимые для этого качества можно развить.
Телефонное интервью было проведено
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.