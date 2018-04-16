Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Что станет с ипотекой после введения санкций
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
00:43 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА запустит «охотника» за инопланетянами

Орбитальная обсерватория TESS, предназначенная для поиска экзопланет и изучения их атмосферы, будет запущена 16 апреля.

Аппарат позволит ученым находить пригодные для инопланетной жизни скалистые планеты, находящиеся в зоне обитаемости родительских звезд. Об этом сообщает Science Alert.

Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

Как пишет издание, новый космический телескоп НАСА будет наблюдать за 200 тысячами ярких звезд, которые находятся в относительной близости от Солнца. С помощью него ученые планируют отслеживать астрономические транзиты (прохождения) — явления, во время которых планета или другое крупное тело заслоняет звезду, вокруг которой вращается. Транзитный метод позволяет определить размеры планеты, ее плотность и состав атмосферы.

TESS обладает зеркалом диаметром 6,5 метра, что позволяет ему собирать намного больше света, чем может улавливать Hubble Space Telescope. Хотя наземные системы, применяемые для подобных исследований, способны изучать большие области неба, атмосфера Земли сильно ограничивает качество получаемых ими данных. Так, они могут зафиксировать падение яркости лишь на один процент, в то время как скалистые планеты снижают уровень блеска звезд лишь на доли процента.

Таким образом, TESS будет способен находить экзопланеты, достаточно удаленные от родительских звезд, чтобы на них могла находиться жидкая вода и, соответственно, живые организмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Москва ответила на санкции США
Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
США введут новые санкции против России в понедельник
Ученые заявили о смертельной опасности «умеренного алкоголизма»
Сколько ударов сердца отведено вам?
Мэй обвинила РФ в попытке помешать расследованию химатак в Сирии
Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае
Россияне описали идеального начальника
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь