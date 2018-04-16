Ученые предложили очищать воду, взрывая капли
Новая технология может быть использована на промышленных предприятиях.
Новая технология может быть использована на промышленных предприятиях.
Российские специалисты предложили новый способ очистки питьевой воды и промышленных стоков. Это разрушение капель взрывом. По словам разработчиков, технология позволяет быстро удалить даже значительное количество примесей, в том числе химически агрессивных, токсичных и горючих.
Новый способ очистки изобрели сотрудники лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса инженерной школы энергетики Томского политехнического университета (ТПУ). Как отмечают ученые, в воду вместе со стоками попадают нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды и другие опасные вещества. Многие из этих загрязнителей губительны для экосистемы.
— По данным ООН, дефицит пресной воды на планете уже составляет 230 млрд кубометров в год. Более 1,8 млрд человек используют для питья загрязненную воду. К 2030 году 47% населения планеты будут жить под угрозой дефицита жидкости. В таких условиях эффективные технологии нейтрализации вредных примесей, в первую очередь промышленных стоков, особенно важны, — рассказал «Известиям» руководитель научного коллектива профессор ТПУ Павел Стрижак.
Очистка по предлагаемой томскими учеными технологии проходит в несколько стадий. Сначала исходную загрязненную воду преобразуют в эмульсию или суспензию. В первом случае в нее добавляют жидкости, нерастворимые в воде, а во втором — твердые частицы, которые распределяются во взвешенном состоянии. Далее получившаяся смесь впрыскивается в нагревательную камеру, где каждая капля достигает температуры 300−500 градусов Цельсия. Перепад давления на границе разнородных компонентов капли приводит к взрывному ее разрушению, она дробится на всё более мелкие.
— В конце концов вода испаряется, примеси выпадают в осадок или выгорают. Затем водяной пар конденсируется, и мы получаем очищенную воду, которая может быть повторно использована, например, для технологических нужд, — объяснил Павел Стрижак.
Метод позволяет эффективно удалять из воды загрязнители — в том числе химически агрессивные, токсичные и горючие.
— Нам удалось реализовать устойчивое взрывное дробление капель для существенно неоднородных по составу и по структуре жидкостей. Полученные результаты являются основой для разработки технологии очистки при малых затратах времени и энергии, — заявил профессор ТПУ.
Новый метод можно будет использовать на промышленных предприятиях (химия, нефтехимия, металлургия,
Как пояснила и.о. завкафедрой «ХимБиоТех» Московского Политеха профессор Наталья Николайкина, стадии процесса предлагаемого комплекса ранее были изучены и апробированы по отдельности.
— Показана их достаточно высокая эффективность. Высокая степень автоматизации предлагаемой установки, безусловно, будет способствовать широкому внедрению технологии. Интересно, как удастся решить задачу масштабирования для создания систем большой производительности, — отметила Наталья Николайкина.
Томский политехнический университет является участником государственной программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5−100».