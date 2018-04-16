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07:42 (мск), источник: БЕЛТА

Французские археологи нашли в Африке древнюю библиотеку

Тексты найдены в местности Седейгна, где сохранились руины храма, построенного в 14 веке до нашей эры.

Источник: БЕЛТА
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Французские археологи при раскопках обнаружили в Судане коллекцию древних текстов. Написаны они на древнем кушитском языке, и не все удается расшифровать.

По мнению ученых, возраст находки — не менее 2700 лет.

Тексты найдены в местности Седейгна, где сохранились руины храма, построенного в 14 веке до нашей эры. С 7 века до нашей эры это поселение превратилось в некрополь из 80 пирамид и сотни гробниц.

Древние тексты на гробницах, притолоках и стелах написаны на мероитском языке, которым пользовались со 2 века до нашей эры до 5 века нашей эры в Нубии и северном Судане.

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