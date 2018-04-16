Французские археологи нашли в Африке древнюю библиотеку
Тексты найдены в местности Седейгна, где сохранились руины храма, построенного в 14 веке до нашей эры.
Тексты найдены в местности Седейгна, где сохранились руины храма, построенного в 14 веке до нашей эры.
Французские археологи при раскопках обнаружили в Судане коллекцию древних текстов. Написаны они на древнем кушитском языке, и не все удается расшифровать.
По мнению ученых, возраст находки — не менее 2700 лет.
Тексты найдены в местности Седейгна, где сохранились руины храма, построенного в 14 веке до нашей эры. С 7 века до нашей эры это поселение превратилось в некрополь из 80 пирамид и сотни гробниц.
Древние тексты на гробницах, притолоках и стелах написаны на мероитском языке, которым пользовались со 2 века до нашей эры до 5 века нашей эры в Нубии и северном Судане.
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