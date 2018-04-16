Владивосток готовятся освободить из мусорного плена
Более 200 тысяч горожан примут участие в общегородском субботнике, который состоится в столице Приморья 21 апреля, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Более 200 тысяч горожан примут участие в общегородском субботнике, который состоится в столице Приморья 21 апреля, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
В общегородском субботнике примут участие дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные федерации, сотрудники организаций всех форм собственности и все желающие жители Владивостока.
Поставлена задача охватить как можно больше территорий, в том числе прибрежную полосу, а также максимально быстро вывезти на полигон весь собранный мусор.
«Продумайте логистику, машины должны идти на полигон с полной загрузкой и оперативно возвращаться на точки. Для этого спецзаводу необходимо правильно организовать прием мусора, чтобы увеличить пропускную способность», — отдал распоряжение глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Михаил Грач.
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