«Детство» принесло хабаровскому ТЮЗу «Золотую маску»

На сцене Большого театра в Москве 15 апреля подвели итоги национальной театральной премии «Золотая Маска». Хабаровский Театр юного зрителя удостоен специальной премии жюри, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого “Детство” средствами целостного актерского ансамбля» ТЮЗ получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что спектакль, премьера которого состоялась в октябре 2016 года, в основной программе «Золотой маски» был заявлен сразу в четырёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Константин Кучикин), «Мужская роль» (Виталий Фёдоров) и «Работа художника» (Екатерина Андреева и Павел Оглуздин).

В Москве в рамках фестиваля «Детство» показали четыре раза. Зрители, побывавшие на показах спектакля, оставили свои восторженные отзывы об увиденном. Многие отметили, что не ожидали испытать такие сильные искренние эмоции от постановки.