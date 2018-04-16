«Детство» принесло хабаровскому ТЮЗу «Золотую маску»
Прочтение повести Льва Толстого жюри отметило специальной премией.
Прочтение повести Льва Толстого жюри отметило специальной премией.
На сцене Большого театра в Москве 15 апреля подвели итоги национальной театральной премии «Золотая Маска». Хабаровский Театр юного зрителя удостоен специальной премии жюри, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого “Детство” средствами целостного актерского ансамбля» ТЮЗ получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол.
В Москве в рамках фестиваля «Детство» показали четыре раза. Зрители, побывавшие на показах спектакля, оставили свои восторженные отзывы об увиденном. Многие отметили, что не ожидали испытать такие сильные искренние эмоции от постановки.
Подробно о спектакле ранее рассказывало ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее из хабаровских театров «Золотую Маску» получал только краевой музыкальный театр. Десять лет назад, в 2008 году, сразу две «Золотые маски» принес мюзикл «Самолет Вани Чонкина» — в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая мужская роль» (Владлен Павленко). В 2010 спектакль «Два бойца» стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» (Татьяна Маслакова).
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