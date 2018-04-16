Кончита Вурст рассказала о положительном ВИЧ-статусе
Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под женским амплуа Кончита Вурст, рассказал в инстаграме о своем положительном
Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под женским амплуа Кончита Вурст, рассказал в инстаграме о своем положительном
«Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным
По ее словам, она получает медицинскую помощь в течение многих лет. Вурст также отметила, что чувствует себя хорошо.
Ранее Вурст заявила, что
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