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06:03 (мск), источник: Газета.Ру

Кончита Вурст рассказала о положительном ВИЧ-статусе

Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под женским амплуа Кончита Вурст, рассказал в инстаграме о своем положительном ВИЧ-статусе.

Источник: AP 2018
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«Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — написала Вурст.

По ее словам, она получает медицинскую помощь в течение многих лет. Вурст также отметила, что чувствует себя хорошо.

Ранее Вурст заявила, что Санкт-Петербург впечатлил ее и она не против купить особняк в городе.

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